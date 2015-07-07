《中国报摘》--其他报纸重要消息7月7日

**上海证券报**

--中国证券业协会日前组织部分券商对A股后续走势的分析显示，机构普遍认为此时决策层果断、明确介入干预市场防止市场失灵很有必要，从效果看尽管多空双方还存在博弈过程，大盘真正企稳、市场底的确立或仍有一定反复，但行情逐渐向有序、有利的方向转变是相当明确的。

--记者获悉，周一多家大型险企各自召开动员大会，建议旗下投资经理继续买入蓝筹ETF基金和成分股。经粗略统计，仅7月6日一天之内，预计大型险企合计净买入资金就达到了数百亿元人民币，且这种净买入状态将有望持续。

--太平洋 公告，公司第一大股东华信六合已于6月23日至7月2日增持6,760万股，占公司总股本的1.91%，仅以昨日收盘价11.79元粗略估算，华信六合此番增持耗资也已接近8亿元。

--上证报资讯统计，6月1日至今，两市合计有23家公司披露完成了员工持股计划的购买，其中20家公司的员工持股计划已处于浮亏状态，少数公司的亏损比例更是超过40%。上述20家公司中已有八家停牌，其中四家是今日起停牌。

**证券时报**

--上市公司停牌潮仍在延续。7月7日，又有光线传媒 、中青宝 、互动娱乐 等203家上市公司发布停牌公告。据记者不完全统计，自6月29日至7月7日，沪深两市多达651家上市公司发布停牌或停牌进展公告，这意味着，一周之内A股2,808家上市公司中，至少有23%的公司目前处于停牌状态。(完)