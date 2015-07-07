《交易视点》国际债市震荡且股市疲弱，令台债持券意愿高--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一因希腊公投未过，美债利率下跌，带动104/5期公债殖利率开低，虽一度有些卖压，但股市疲弱带动买气，利率收于日低。
近期国际债市震荡，台股疲弱，市场持券意愿高，但追价谨慎，预估市场仍在区间内整理。104/9R期 公债区间0.98-1.02%，104/5期公债 区间1.48-1.52%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。