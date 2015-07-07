版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:48 BJT

《交易视点》国际债市震荡且股市疲弱，令台债持券意愿高--群益金鼎证券

路透台北7月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一因希腊公投未过，美债利率下跌，带动104/5期公债殖利率开低，虽一度有些卖压，但股市疲弱带动买气，利率收于日低。

近期国际债市震荡，台股疲弱，市场持券意愿高，但追价谨慎，预估市场仍在区间内整理。104/9R期 公债区间0.98-1.02%，104/5期公债 区间1.48-1.52%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐