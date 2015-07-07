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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 09:03 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货难有趋势性上涨行情

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

最近，鸡蛋期货主力1509合约跌破4000元/500千克整数关口，最低跌至3965元/500千克，随后受豆粕等农产品上涨带动小幅上涨。笔者认为，从鸡蛋供需面和期现价差来看，鸡蛋期货难有趋势性上涨行情。

近期豆粕价格上涨对鸡蛋期货做多氛围有所提振，但饲料成本依旧处于偏低水平，而供应较宽松、需求平淡的基本面并不支持鸡蛋期货趋势性上涨。鸡蛋现货虽然局部小幅上涨，但期现价差过大也在一定程度上抑制鸡蛋期货的上涨幅度。随着交割月的临近，鸡蛋期现存在回归的需求，鸡蛋期货主力1509合约短期仍旧弱势难改。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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