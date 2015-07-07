《交易视点》台债相对国际债市仍稳定，先观望等待变数厘清--元大宝来证

路透台北7月7日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，希腊公投结果人民对于撙节政策反感，美国公债在亚洲东京盘立即跳空下滑反应此事件，而晚间公布6月份ISM服务业指数从5月的55.7升至56.0，服业务成长速度稍稍加快，升息气氛持续影响美债殖利率走势，但是希腊议题避险情绪增温，减弱了升息影响。

希腊公投结果出炉后，市场将对此单一事件做出反应，美国及欧元区公债殖利率立即下行，避险气氛升温，但后续走势仍需视协商情况来决定，希腊债务问题未来明确结果前仍持续影响市场，而美国经济状况从近期数据来看，从第一季放缓中回升，尽管6月份的非农就业数据不若预期来得好，但仍算是平稳增长，市场也将关注本周三将公布的FOMC会议记录与农产品黄小玉价格出现上扬，原物料价格走升可能影响未来通膨幅度。