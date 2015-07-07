港报社评：港股与龙共舞，荣辱得失添变数--明报7月7日

最近几个月，港股大起大落，投资者历经贪婪与恐慌洗礼。现在，内地因素对港股的影响，已经超过国际市场因素，内地股市由狂升到暴跌，都牵动港股。今次中央站到台前，以空前力度稳定内地股市，要使之止跌回升；从操作所见，港股在这次内地股市的危机之中，客观上成为救市组合的一部分。这种情况，说明本港与内地在投资市场更多环节联通之际，若有状况，相互影响无可避免；本港投资环境已经起了变化，处理好与内地互联互通相伴而来的风险，不单是小投资者，也是市场人士以至特区政府须关注的课题。

内地股市由今年3、4月开始狂飈，原因与官方鼓动民衆投入股市有关，目的为提振经济和纾解地方债等问题。内地股民积极回应，大举入市，形成被戏称为＂人造牛市＂、＂国家牛市＂等现象，个中不妥当之处，近期各方议论甚多，这里不赘。在内地股市出现荣景之时，港股同时沾光，内地资金蜂拥南来，每日成交一度接近3,000亿元，业界视为港股＂大时代＂来临。到6月中旬之前，港股随着内地市场起舞，为投资者带来不俗回报，也吸引不少人投身其间，期望分一杯羹。

只是由上月中旬开始，内地股市波动，每日波幅以一成或以上计算，收市跌几个百分点，如是者持续三星期，连人民银行降息、降低存款准备金也未能遏止跌势；到上周五，跌幅高达三成，这是内地股市历来在短时间内，下跌幅度最大的一次。本港股市跟随显着下调，幅度虽然未若内地一样大，但是已使本来尝得甜头的投资者，打回原形甚而蒙受损失。就以强积金为例，4月份港股急升，打工仔平均每人获利逾万元，随着港股回调，大部分增益已被抵消了。

刚过去的周末，内地＂打响股市保卫战＂，招数包括＂暂停新股IPO＂、＂21家券商出资1,200亿元，用于投资蓝筹股ETF＂、＂上证综合指数4500点以下，券商自营股票不减持＂、＂央行将给予证金公司流动性支持＂、＂中央汇金宣布二级市场买入ETF＂等，力度甚大，其中央行与证金公司的资金安排，只为避免央行动用储备直接入市，假借证金公司间接托市而已。储备接上了股市，可见当局务求稳住股市的大决心。

从昨日内地股市情况，这套组合拳算是稳住了局面，面对中央财雄势大，近期靠沽空获利的操作，纷纷偃旗息鼓，不敢撄其锋。不过，昨日上海A股蓝筹股做好，不少中细价股沽压仍大，特别是深证指数仍然下跌，创业板继续跌4.3%，因此，去杠杆未完成之前，内地股市会否出现另一波反噬，仍待观察。

中央今次大手笔救市，救的是内地股市，使港股宛如置身夹缝之中，除了未获照顾，在操作中更为救市担当提供＂弹药＂的角色。昨日，港股下跌一度多达1300点，全日跌827点收市，相对于上海A股上升，可谓荣辱互见。另外，据市场人士指出，内地公募基金受命要买A股，H股成为沽售对象，沽H股买A股，是港股除了受希腊债务危机影响之外，显着下跌的主要动力；还有一个现象，就是沪港通的北向额度，剩余达200多亿元，即超过原来额度100亿元，就资金流向而言，这是一个＂奇景＂，确切反映中央号令救市，外资争相出逃的写照。

这次内地股市风云，港股感受到寒天饮冰水，点滴在心头。在荣景之时，内地资金带动，港股确实分享到好处，只是在市况逆转之时，即使本港基本因素无问题，仍然逃不过连带下跌，而在中央出手救市之时，港股情况显然不在规划之列，反而在资金因素考虑下，港股成为＂牺牲品＂，为救内地股市而捱沽。今日指出这一点，绝无建议中央把港股纳入救助之意，即使有关方面有此动念，本港业界也应该陈情抗拒，因为港股若被纳入为计划救市之列，则崇奉自由客观规律的港股市场，一旦让看不见的手调节价格，就会失去独特性。对于港股成为另一个A股市场的可能，必须警惕和抗拒。

内地资本市场要与国际接轨，需要持续开放，才可以达至人民币走出去，成为国际储备货币的目的，因此，香港可视为国家在开放资本市场的踏脚石。近年，香港由成为人民币离岸中心，人民币由单向流出到回流机制逐步形成和建立，香港与内地就资本市场的互联互通，愈来愈多拼图到位，快将拼出一张图画；香港将成为国家金融组合的一部分，而且是重要组成部分，势必出现同呼吸、共命运的共同体格局，而在过程中，香港必须保持独特性才有存在价值。

今次中央大力度、大手笔救内地股市，未顾及港股，此乃突显香港独特性的体现；虽然一些投资者因此蒙受损失，但是折射出香港在金融格局的定位，值得欣慰。本港投资者只需记着：与龙共舞给香港带来机遇和好处，但是因为＂一国两制＂，香港与内地在体待市场方面根本不同，个中风险不同于一般熟悉的情况。怎样因应，不仅是本港投资者的新课题，也应该是当局完善监管、确保市场公平的思考方向。（完）

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