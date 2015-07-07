港报社评：希腊公投拖累，港股不必恐慌--文汇报7月7日

希腊公投结果反对债权人提出的援助方案，投资者担忧触发新一轮金融危机，拖累港股一度跌逾1,300点，收市跌827点，跌至3个月收市新低。希腊公投虽然拖累港股，但不必恐慌。港股短期仍受希腊危机及内地市况影响，但港股估值＂平绝＂全球主要股市，预料短期调整后会有支持。虽然港股＂七翻身＂机会减少，但港股下半年仍然有机会走高。 希腊人在破产、银行关闭、金融灾难的阴霾中，进行41年来首次公投，结果正式否决附带撙节要求的纾困方案，希腊退出欧元区的可能性大幅升高。这将给欧盟区带来更大的不确定，希腊金融或一夕崩盘。欧盟高层已公开警告，否决纾困方案将被解读为希腊拒绝与债主协谈，以及拒绝欧元，结果将是希腊绝难免于破产。

不过，希腊人否决救助，并不意味着他们愿意就此退出欧元区。希腊人的实际意愿是想留在欧元区，反对的只是紧缩政策，由欧盟出钱维持他们的福利。在希腊公投之后，欧洲面临一个几乎无从抉择的局面：再给希腊一次机会？还是把希腊赶出欧元区冒引起欧盟乱局之险？欧元区各国今日将召开峰会，商讨对策。

目前，希腊政府积欠的外债总数约3,200亿欧元，相当于该国GDP的170%，主要的债权人包括欧盟诸国、IMF和欧洲央行。相比起来，希腊债务违约和退出欧元区对亚洲新兴市场的直接影响有限，因为跟国内生产总值相比，大部分亚洲国家和地区手中的欧洲债务比例很小。所以，虽然受希腊公投影响，恒指一度失守25,000点，但希腊危机对港股的影响仍属短期。

早前港股走势落后于A股，恒指12个月预测市盈率仅12.6倍，国指12个月预测市盈率更只有9.24倍。近期沪深股市调整后，沪综指历史市盈率由20倍下降至16倍，仍然贵过港股。港股即使上升到32,000点水平，恒指的市盈率也仅为13.5 倍，与世界其他主要市场相比仍然是估值最便宜的市场之一。由于机构投资者较注重估值，港股下半年下跌风险较低。

沪深股市短期依然波动，但中央推动金融市场证券化的方向没有改变，基本因素是利好股市，预期下半年A股和港股市场会稳定下来。值得注意的是，美联储或于今年9月加息，对全球流动性带来潜在影响，是另一个不明朗因素。因此，投资者下半年对A股和港股既不宜悲观，也要对市况波动有心理准备。（完）

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