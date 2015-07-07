港报社评：希腊公投亢奋却前景黯淡--星岛日报7月7日

以德国为主的希腊国债持有人，早前提出要希腊继续紧缩开支以换取注资的方案，在希腊公投中遭大比数否决，提高了希腊最终赖债而被逐出欧罗区的风险。位处风眼的欧洲股市，初步跌幅反而比港股为小，除了因为有较多时间消化消息，还反映当地投资者，仍然对双方达成协议抱有一丝希望，并且认为就算希腊＂脱欧＂，都不会形成灾难性的跨国金融震荡。 本港恒生指数昨日一度跌逾1,300点，是由于受到希债危机加上内地股市阴霾夹击，之后随沪股靠稳而欧股又未见大挫，稍为回稳，全日跌幅收窄到3.2%，仍然冠绝全球主要市场，德法股市都跌不足2%。 希腊公投以大约六比四的结果，反对欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织＂三头马车＂上月提出的债权人方案，总理齐普拉斯形容这是欧洲民主光辉的一天，国会外群众手舞足蹈，沉醉于＂希腊可以说不＂的民族自尊亢奋。摆在他们面前的境况，却仍然非常黯淡。 希腊加入欧罗区，享受统一货币带来的种种好处，就有义务遵守欧罗区定下的财政纪律，况且有借有还，天公地道。没有欠债人喜欢节衣缩食还债，投票支持方案的人，知道紧缩痛苦，但明白脱离欧罗区会带来更大的苦难，勉强＂两害取其轻＂。 至于投反对票者，部分人是认同齐普拉斯的民族自尊，拒为欧盟奴的观点，部分人看不到继续紧缩对经济民生有何出路，憧憬＂脱欧＂置诸死地而后生，有更多人是希望留在欧罗区，透过民意授权来加强希腊政府谈判筹码，换取一个对希腊较宽松的协议。 公投有结果后，齐普拉斯挟民意牌，与德国总理默克尔通电话，又表示会在明天向债权人提出新方案，而在过去谈判中＂得罪人多＂的希腊财长请辞，为缓和谈判气氛铺路，但是能否达成协议，主要还是看方案内容。 齐普拉斯心急达成协议，原因是希腊金融体系已濒临崩溃，希腊因为得不到欧央行的应急钱而实施资金管制，部分银行连提款机都没有钱供应，经济活动大受打击，夏季旅游业不看好，民众涌去商店抢购主粮，连医药都可能短缺。这些现象会随＂脱欧＂变本加厉，政府可能连公务员薪酬和退休金都发不出，大家有看不到政府有甚么能够稳住金融和社会动荡的＂B计画＂，遑论改善经济。到时民众受苦，怨欧盟之余还会怨政府。 对债权人来说，无论希腊赖债或＂脱欧＂，都会削弱对欧罗的信心，虽然昨日股市表现显示为希债筑起的防火墙发挥作用，但大家不能对希腊公投结果视若无睹。国基会表示愿意伸出援手，显示不希望成为希腊人心中的＂无良债主＂。在政治上，欧盟更不希望大失希腊民心。 要避免希腊悲剧，时日无多，双方重启债务谈判，继续拖来拖去只会增加社会折腾不安，必须早作解决。（完）