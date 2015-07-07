良运期货：远期需求预期恶化或令大连铁矿石期价创出新低

昨日，大商所铁矿石期货价格大幅下跌，1509和1601合约均在上午10点左右就封住跌停板。铁矿石的弱势表现，除了受到整体商品下跌的“系统性风险”影响外，主要与内部供需失衡有关。从主导因素判断，本轮跌势将延续，铁矿石价格触及前低甚至突破新低的可能性较大。 港口库存恐怕是过去几个月铁矿石市场的热点。本轮库存降低始于3月下旬，成为引领铁矿石价格反弹的主要因素，但本月初铁矿石库存出现止降苗头。 截至7月3日，铁矿石港口总库存为8177万吨，比前一周净增加306万吨，结束了“10连降”的趋势。过去5年的库存均值在9160万吨左右，目前库存已经明显偏低。利润上升使贸易商进口意愿增加，库存出现反弹也属正常。(完)