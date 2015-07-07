良运期货：远期需求预期恶化或令大连铁矿石期价创出新低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月7日的《期货日报》：
昨日，大商所铁矿石期货价格大幅下跌，1509和1601合约均在上午10点左右就封住跌停板。铁矿石的弱势表现，除了受到整体商品下跌的“系统性风险”影响外，主要与内部供需失衡有关。从主导因素判断，本轮跌势将延续，铁矿石价格触及前低甚至突破新低的可能性较大。 港口库存恐怕是过去几个月铁矿石市场的热点。本轮库存降低始于3月下旬，成为引领铁矿石价格反弹的主要因素，但本月初铁矿石库存出现止降苗头。 截至7月3日，铁矿石港口总库存为8177万吨，比前一周净增加306万吨，结束了“10连降”的趋势。过去5年的库存均值在9160万吨左右，目前库存已经明显偏低。利润上升使贸易商进口意愿增加，库存出现反弹也属正常。(完)
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