西南期货：上海螺纹钢中期跌势难以逆转

6月中旬以来，螺纹钢期货打破前期的区间振荡格局，开启新一轮跌势，连续刷新历史低点。综合螺纹钢的各方面影响因素，我们认为，若下游需求不能出现显着改善，则螺纹钢的中期跌势将延续。

房地产行业是螺纹钢最主要的下游行业，除房地产外，基础设施建设也是建筑钢材的主要应用领域。国家统计局数据显示，今年前5个月，全国固定资产投资同比增长11.4%，全国房地产开发投资同比增长5.1%，基础设施投资增长18.1%。从这三项数据来看，固定资产投资增速的回落，主要是受到房地产投资下滑的拖累。虽然基础设施投资增速保持在相对高位，但是基础设施建设的增速并未显着提升，加之同等额度的房地产行业投资消耗的建筑钢材数量要高于基础设施投资，导致基础设施建设无法对冲房地产投资下滑对螺纹钢需求的负面影响。(完)