全球金市：现货金守在1,170美元附近，关注希腊情势及美元走势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
欧洲央行决定继续严格控制对希腊银行业提供的资金规模，令希腊总理齐普拉斯在周二的欧元区峰会召开之前承受更大压力。
外界预计齐普拉斯将在周二峰会提交促进达成协议的相关提议，而该提议与之前被拒绝的其他提议有多大不同还不得而知。
黄金并未从希腊危机中获得巨大提振，因其受到美元走强以及美国加息前景拖累。
美元指数 接近周一触及的一个月高点，受欧元疲软提振。
美国商品交易管理委员会(CFTC)数据显示，截至6月30日当周，对冲基金以及资产管理公司减持超过一半COMEX黄金期货和期权头寸。
据工会消息人士周一透露，南非全国矿工工会(the National Union of Mineworkers)拒绝了黄金生产商的工资提议，仍要求加薪多达约80%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙国玉；审校 龚芳/徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。