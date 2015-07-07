全球金市：现货金守在1,170美元附近，关注希腊情势及美元走势

欧洲央行决定继续严格控制对希腊银行业提供的资金规模，令希腊总理齐普拉斯在周二的欧元区峰会召开之前承受更大压力。

外界预计齐普拉斯将在周二峰会提交促进达成协议的相关提议，而该提议与之前被拒绝的其他提议有多大不同还不得而知。

黄金并未从希腊危机中获得巨大提振，因其受到美元走强以及美国加息前景拖累。

美元指数 接近周一触及的一个月高点，受欧元疲软提振。

美国商品交易管理委员会(CFTC)数据显示，截至6月30日当周，对冲基金以及资产管理公司减持超过一半COMEX黄金期货和期权头寸。

据工会消息人士周一透露，南非全国矿工工会(the National Union of Mineworkers)拒绝了黄金生产商的工资提议，仍要求加薪多达约80%。(完)

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