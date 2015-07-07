汉融投资：沪胶反弹时点可能延后

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

7月初，沪胶出现小幅的触底反弹行情，沪胶1601合约7月1日的单日涨幅超过2%，而沪胶主力1509合约上涨幅度达到2.6%。但是短暂的反弹后，沪胶价格再度出现回落，昨日沪胶主力1509合约跌至13000元/吨以下。这表明虽然目前天胶供给仍在不断改善，但随着7—8月下游轮胎企业进入消费淡季，对天胶的需求将出现下降。因此，这将对沪胶的反弹造成一定压力，沪胶价格可能继续维持偏弱振荡行情。

今年由于国内经济处于转型期，因此在消费淡季的需求状况可能更加不乐观。5月国内轮胎产量同比仅增长1.58%，单月产量为8426万条，而之前几个月均呈现负增长。另外，与往年同期相比，目前的轮胎企业开工率下降比较明显。数据显示，2014年7月，轮胎企业开工率仍在70%以上。但最新一周的开工率已经明显低于这一平均水平，这对天胶价格的支撑不利。因此，沪胶维持振荡偏弱行情的概率较大。(完)

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