国泰君安期货：大商所豆粕期货可尝试逢高布局空单

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

近期，美国农业部公布的季度库存和种植面积意向报告低于预期，使得多头热情得到极大释放，CBOT豆粕期货价格也创下今年1月中旬以来的新高350.5美元/吨。6月初至今，CBOT豆粕期价反弹幅度约20%，DCE豆粕在外盘带动下也于7月1日收获今年以来首个涨停板，主力1509合约自6月13日最低2440元/吨上涨至7月3日最高价2749元/吨。笔者认为，由于全球大豆供给充裕，豆粕供给压力仍存，后期上涨空间预计有限。

最新季度库存数据出台后，因低于市场预期的6.7亿蒲式耳，引发市场极大做多热情。但是笔者认为，美国大豆二季度库存毕竟创下近三年来同期最高水平，而且今年只是库存增加的第一年，由于2014年和2015年美国大豆产量大幅增产，预计2016年美国大豆库存仍将增加。库存高企是市场无法回避的问题，预计对豆粕价格将有长期的压制作用。(完)

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