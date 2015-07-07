《香港重要政经日程》--7月7日-7月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
7月7日（周二）
-- 和美医疗 首日挂牌。
-- 天韵国际 首日挂牌。
-- 鲁证期货 首日挂牌。
-- 公布6月外汇储备资产数字。
--11:00 法兴窝轮与牛熊证市场回顾与展望记者会。
--14:00 仲量联行香港楼市回顾与展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
7月8日（周三）
-- 培力控股 首日挂牌。
-- 环球医疗金融 首日挂牌。
7月9日（周四）
-- 迅销 公布第三季度业绩。
--10:00 龙源电力 在中国举行股东特别大会。
*7月10日（周五）
--11:00 中渝置地 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。