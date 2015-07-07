企业并购：KKR提高出价，重新跻身乐购韩国分支竞标者行列--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月7日 - 韩国经济新闻周二报导，私募股权投资公司KKR & Co 已重新进入合格竞标方名单，有资格竞标乐购(Tesco) 韩国业务。此前KKR提高了出价。
该报引述匿名投行消息人士表示，本月稍早，KKR曾被排除于下一轮受邀竞标者名单之外，不过修改出价后被重新纳入竞标名单。消息人士并未提及竞标价格。
目前未能立即联络上KKR与乐购南韩分支的代表。
熟知内情的消息人士本月稍早对路透表示，凯雷投资集团(Carlyle Group) 与韩国私募股权基金安博凯(MBK Partners)也是竞标者，乐购此一业务估值约60亿美元。
下一轮竞标料于8月中进行。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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