企业并购：KKR提高出价，重新跻身乐购韩国分支竞标者行列--报载

路透首尔7月7日 - 韩国经济新闻周二报导，私募股权投资公司KKR & Co 已重新进入合格竞标方名单，有资格竞标乐购(Tesco) 韩国业务。此前KKR提高了出价。

该报引述匿名投行消息人士表示，本月稍早，KKR曾被排除于下一轮受邀竞标者名单之外，不过修改出价后被重新纳入竞标名单。消息人士并未提及竞标价格。

目前未能立即联络上KKR与乐购南韩分支的代表。

熟知内情的消息人士本月稍早对路透表示，凯雷投资集团(Carlyle Group) 与韩国私募股权基金安博凯(MBK Partners)也是竞标者，乐购此一业务估值约60亿美元。