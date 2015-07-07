金属期市：伦敦期铜持稳，等候希腊情势后续发展并关注中国股市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
法国和德国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。
据《上海证券报》周二报导，中国券商救市队不少于1,200亿元(合193亿美元)的资金周一已经到账。中国股市自6月以来累计下挫30%。
中国6月份居民消费价格指数(CPI)或微升，而工业生产者价格指数(PPI)可能继续下降，这强化了有关政府或出台更多需求刺激措施的预期。
周一公布的行业报告显示，美国服务业6月连续第三个月扩张放缓，受就业及产出增长低迷所拖累。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 张若琪/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。