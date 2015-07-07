金属期市：伦敦期铜持稳，等候希腊情势后续发展并关注中国股市

法国和德国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。

据《上海证券报》周二报导，中国券商救市队不少于1,200亿元(合193亿美元)的资金周一已经到账。中国股市自6月以来累计下挫30%。

中国6月份居民消费价格指数(CPI)或微升，而工业生产者价格指数(PPI)可能继续下降，这强化了有关政府或出台更多需求刺激措施的预期。

周一公布的行业报告显示，美国服务业6月连续第三个月扩张放缓，受就业及产出增长低迷所拖累。(完)

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