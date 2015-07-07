半导体产业：中国股市动荡与经济放缓给美国芯片厂商带来潜在风险

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
高通和Broadcom在中国的曝险极高，两家公司在中国的业务分别占其整体营收的50%和24%。
即将公布财报的高通拒绝评论。目前无法联络上Broadcom的代表对此发表看法。苹果也不愿置评。
中国股市溃跌之际，正值芯片产业已面临艰困的年头。研究机构Gartner表示正下调对全球半导体营收的评估，原本预期今年料较2014年成长4%至3,540亿美元；不过该机构尚未公布新的预估。
然而情况或许没有营收数字显示的那么黯淡。根据Ascendiant Capital Markets分析师Cody Acree，企业对中国业务布局的程度或许没有企业报告显示得那么高。
例如，音频和汽车应用程序(程式)集成电路(积体电路/IC)供应商Cirrus Logic 称中国业务占其去年整体营收的近八成。
但该公司表示，数字指的是其产品制造地，但未必是产品最终销售市场。Cirrus Logic称，目前还未看到对其业务有任何影响。
几家深耕中国和亚洲市场的美国企业相关图表：
reut.rs/1Hbwf4y(完) (编译 张涛/张若琪 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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