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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 09:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元小幅走软，技术信号显示后市将进行整固

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* 英镑/美元亚市早盘小幅走低，因美元全线走强

* 五、10和20日移动均线走势不一致--20日波林格区间收窄--中性格局确立

* 6月升势的61.8%回档位1.5460/63、及20日波林格区间为主要支撑

* 纽约时段低位1.5543及伦敦时段低位1.5533亦提供支撑

* 纽约时段高位1.5627及周五高位1.5649为阻力位

* 图表：link.reuters.com/xad25w

(完)

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