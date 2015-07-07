主要国家经济指标预测--7月8日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余15,420 7月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +9.3% 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 53.3 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 366.5 再融资指数 -- 1,307.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -5.0% +11.6% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加185.0 增加205.4 2245 新西兰电子卡零售销售额(较前月) 6月 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.2% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正37 正34 2350 日本机械订单(较前月) 5月 -5.0% +3.8% (较上年同期) +16.3% +3.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 12,429 -- 7月7日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 3.1% -- (经季节调整) 3.3% 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 持平 +0.1% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 5月 赤字639 -- 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 逆差40.2 -- 进口(亿欧元) 419.46 -- 出口(亿欧元) 379.26 -- 0830 英国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +2.1% +1.6% 制造业产出(较前月) -0.6% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.8% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差33.4 逆差25 出口(亿加元) 420 -- 进口(亿加元) 453.4 -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差418.7 逆差426 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 536.3 535.0 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 46.4 -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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