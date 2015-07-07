版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--7月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值  
    7月7日(二)        
 　 2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  6月                   --      
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              5月            盈余15,420
    
    7月8日(三)  
  　0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月         --      +9.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                        6月         --       53.3
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周   　    --      366.5
             再融资指数                                            --    1,307.7
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        5月　　   -5.0%    +11.6%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        5月   增加185.0 增加205.4
    2245 新西兰电子卡零售销售额(较前月)                6月        --       +1.2%
                           (较上年同期)                           --       +3.2%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              6月        正37      正34
    2350 日本机械订单(较前月)                          5月      -5.0%      +3.8%
                     (较上年同期)                              +16.3%      +3.0%
   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          6月      12,429       -- 
    
    7月7日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      6月        3.1%       --       
                     (经季节调整)                                 3.3%      3.3%      
    0600 德国工业生产(较前月)                          5月        持平     +0.1%     
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  5月     赤字639       --  
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                5月    逆差40.2       --     
              进口(亿欧元)                                      419.46       --     
              出口(亿欧元)                                      379.26       --     
    0830 英国工业生产(较前月)                          5月       +0.4%     -0.2%     
                     (较上年同期)                                +2.1%     +1.6%     
             制造业产出(较前月)                                  -0.6%     +0.1%     
                       (较上年同期)                              +1.0%     +1.8%     
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        5月    逆差33.4    逆差25  
               出口(亿加元)                                        420       --      
               进口(亿加元)                                      453.4       --      
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      5月   逆差418.7   逆差426   
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     5月       536.3     535.0     
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             6月        46.4       -- (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐