中国个股：洛阳钼业称准备以至多21.5亿美元收购海外一矿业资产

路透悉尼7月6日 - 中国洛阳钼业 将出价最高21.5亿美元，欲收购海外一个矿业项目。这是中国企业开展海外资源类资产收购活动的最新之举。

针对洛阳钼业周一在港交所发布的公告，记者无法立即联系到公司人士获取更多信息。公告称，该境外矿产类资产的拟出售方是一家国际矿业公司，该项目已成熟运营并具有稳定的盈利能力及现金流；本次收购涉及总投资金额不超过21.5亿美元。

分析师猜测，洛阳钼业的收购对象可能是加拿大Barrick Gold 位于智利的Zaldivar铜矿，但并没有具体的信息。

Barrick在4月称，想要出售该矿不超过50%的权益(价值估计在10亿美元左右)，如果有非常打动人心的出价，也会考虑出售更多权益。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)