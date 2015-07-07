中国个股：洛阳钼业称准备以至多21.5亿美元收购海外一矿业资产

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼7月6日 - 中国洛阳钼业 将出价最高21.5亿美元，欲收购海外一个矿业项目。这是中国企业开展海外资源类资产收购活动的最新之举。
针对洛阳钼业周一在港交所发布的公告，记者无法立即联系到公司人士获取更多信息。公告称，该境外矿产类资产的拟出售方是一家国际矿业公司，该项目已成熟运营并具有稳定的盈利能力及现金流；本次收购涉及总投资金额不超过21.5亿美元。
分析师猜测，洛阳钼业的收购对象可能是加拿大Barrick Gold 位于智利的Zaldivar铜矿，但并没有具体的信息。
Barrick在4月称，想要出售该矿不超过50%的权益(价值估计在10亿美元左右)，如果有非常打动人心的出价，也会考虑出售更多权益。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。