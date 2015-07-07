日本股市：逢低买盘推动日经指数反弹逾1%，希腊和中国成市场焦点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“错过市场上一波涨潮的散户投资者似乎认为，此次下跌是一次买进机会，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
他表示，投资者将继续关注希腊局势。希腊寻求与欧洲债权人达成新的债务协议，7月20日是希腊对欧洲央行的还款大限。
金融类股重获买盘支撑，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别上涨1.1%和1.4%。
保险类股也在上涨，东京海上控股 大涨3.5%，日本第一生命保险 涨2.0%。
出口商类股也受到买兴提振，丰田汽车 和Panasonic 分别涨0.6%和1.5%。
市场参与者称，中国市场的波动也备受关注。
中国股市沪综指周一震荡收升2.4%，监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开；但周二开盘则大跌逾3%，政府救市有效性受到质疑。
“我们需要密切关注中国股市动向，因为对日本来说，如果中国股市进一步下跌，将会带来实质风险，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘称。
他表示，中国股市的持续低迷可能导致该国消费放缓，对中国曝险较高的日股会因此受到拖累。
东证股价指数 涨1.2%，至1,640.00点；JPX-日经400指数 涨1.2%，至14,816.88点。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。