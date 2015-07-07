日本股市：逢低买盘推动日经指数反弹逾1%，希腊和中国成市场焦点

“错过市场上一波涨潮的散户投资者似乎认为，此次下跌是一次买进机会，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

他表示，投资者将继续关注希腊局势。希腊寻求与欧洲债权人达成新的债务协议，7月20日是希腊对欧洲央行的还款大限。

金融类股重获买盘支撑，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别上涨1.1%和1.4%。

保险类股也在上涨，东京海上控股 大涨3.5%，日本第一生命保险 涨2.0%。

出口商类股也受到买兴提振，丰田汽车 和Panasonic 分别涨0.6%和1.5%。

市场参与者称，中国市场的波动也备受关注。

中国股市沪综指周一震荡收升2.4%，监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开；但周二开盘则大跌逾3%，政府救市有效性受到质疑。

“我们需要密切关注中国股市动向，因为对日本来说，如果中国股市进一步下跌，将会带来实质风险，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘称。

他表示，中国股市的持续低迷可能导致该国消费放缓，对中国曝险较高的日股会因此受到拖累。