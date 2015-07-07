台湾气象：中央气象局发布轻度台风莲花的陆上台风警报，对南部构成威胁

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月7日 - 台湾中央气象局周二发布了轻度台风莲花(Linfa)的海上及陆上台风警报，最新气象资料显示，莲花台风暴风圈已进入巴士海峡，对南部的恒春半鸟及台湾南部陆地构成威胁。
根据中央气象局的最新警报单，莲花台风目前在台湾南部鹅銮鼻的西南方约230公里海面上，现以每小时9公里速度，向北进行。目前近中心最 大风速是每秒23公尺，相当于9级风。
中央气象局提醒，因台风的环流影响，嘉义以南及花莲以南地区有大雨或豪雨，尤其台东及屏东地区有局部豪雨或大豪雨发生。估计今日傍晚到晚上，是莲花台风最接近台湾的时间。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。