台湾气象：中央气象局发布轻度台风莲花的陆上台风警报，对南部构成威胁

路透台北7月7日 - 台湾中央气象局周二发布了轻度台风莲花(Linfa)的海上及陆上台风警报，最新气象资料显示，莲花台风暴风圈已进入巴士海峡，对南部的恒春半鸟及台湾南部陆地构成威胁。

根据中央气象局的最新警报单，莲花台风目前在台湾南部鹅銮鼻的西南方约230公里海面上，现以每小时9公里速度，向北进行。目前近中心最 大风速是每秒23公尺，相当于9级风。

中央气象局提醒，因台风的环流影响，嘉义以南及花莲以南地区有大雨或豪雨，尤其台东及屏东地区有局部豪雨或大豪雨发生。估计今日傍晚到晚上，是莲花台风最接近台湾的时间。(完)