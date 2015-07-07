台湾汇市：台币盘初实质交投走贬，因韩元疲弱与外资汇出

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月7日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投走贬。交易员表示，受韩元兑美元下跌，以及外资卖超台股汇出需求影响，今日台币实质交易表现偏弱。
汇银人士指出，外资在韩国卖超当地股票并汇出，令韩元表现相对疲弱。相对而言，台湾基本面较佳，外资卖超的幅度也相对小，汇市承受压力也较轻。台币实质价位接近31.00关卡料面临出口商的抛汇提振，要贬破不易。
〞韩元很弱，台币也要反映一下，但没有恐慌性卖压。〞一位外商银行交易员表示。
另一本地银行交易员则指出，希腊债务问题还是让国际美元持强，不过在接近31.00价位可见到出口商密集的挂价卖压，因此要台币要贬破此一关卡难度不低。
本地时间10:25，韩元/美元 报1,129.3，昨日收在1,126.5。
台币早盘实质交易区间落在30.972-30.986；上日交易区间在30.920-30.970。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘持平；一个月美元/台币远汇 暂报30.950/30.970，上日收在30.905。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.950-30.990
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