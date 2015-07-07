台湾汇市：台币盘初实质交投走贬，因韩元疲弱与外资汇出

汇银人士指出，外资在韩国卖超当地股票并汇出，令韩元表现相对疲弱。相对而言，台湾基本面较佳，外资卖超的幅度也相对小，汇市承受压力也较轻。台币实质价位接近31.00关卡料面临出口商的抛汇提振，要贬破不易。

另一本地银行交易员则指出，希腊债务问题还是让国际美元持强，不过在接近31.00价位可见到出口商密集的挂价卖压，因此要台币要贬破此一关卡难度不低。