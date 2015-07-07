韩国个股：Elliott申请禁制令阻止三星物产售股，遭法院驳回

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月7日 - 美国对冲基金Elliott Associates申请禁制令，欲阻止三星物产 将库藏股出售给金刚高丽化学 ，周二遭韩国法院周二驳回，从而为三星集团 两家公司之间的80亿美元合并案又扫清一个法律障碍。
首尔中央地区法院一位官员透过电话告诉路透这一裁决结果。三星物产股东Elliott Associates上月提出禁令申请，寻求阻止第一毛织 对三星物产提出的全股票收购案。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。