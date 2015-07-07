版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 10:39 BJT

韩国个股：Elliott申请禁制令阻止三星物产售股，遭法院驳回

路透首尔7月7日 - 美国对冲基金Elliott Associates申请禁制令，欲阻止三星物产 将库藏股出售给金刚高丽化学 ，周二遭韩国法院周二驳回，从而为三星集团 两家公司之间的80亿美元合并案又扫清一个法律障碍。

首尔中央地区法院一位官员透过电话告诉路透这一裁决结果。三星物产股东Elliott Associates上月提出禁令申请，寻求阻止第一毛织 对三星物产提出的全股票收购案。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐