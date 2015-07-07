台湾债市：10年债殖利率持于既有区间，观望欧元区如何因应希腊公投说不

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月7日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二早盘持于既有区间整理。交易员表示，目前10年券104/5殖利率来到相对低位，追价意愿较显谨慎，且交投观望后续欧元区领导人如何因应希腊公投对纾困案投下反对票，令台债交投冷清、殖利率狭幅整理。
他们并指出，五年公债104/9期增额券 发行前交易盘初尚无成交，以往发行前交易皆由空方带动，目前空方对该券反应冷淡，并未如市场预期成为交易主流，料该券殖利率续处0.99%附近窄幅波动。
〞没有很大诱因让台债TRADE破区间。〞一位大型证券台债交易员说。
美国指标公债收益率周一徘徊在逾两周低点附近，此前欧洲央行调整了希腊的银行换取紧急资金抵押品的减计幅度，对希腊可能退出欧元区的担忧加重。指标10年期美国公债 收益率最新报2.290%，上周四尾盘报2.391%。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.495%-1.505%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。
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--《综述》德法施压希腊迅速采取行动，拿出可信提议以重启谈判 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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