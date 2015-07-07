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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 10:59 BJT

日本人事：财务省任命浅川雅嗣接任财务官，主管汇率事务

路透东京7月7日 - 日本财务省宣布，国际政策资历丰富的国际局长浅川雅嗣，将接任财务官职位，成为日本最高财务外交官，其职务包括与其他国家及国际货币基金组织(IMF)协调，以及安排汇率干预。

在希腊债务危机威胁波及全球经济的当下，浅川雅嗣在日本国内外决策高层的广大人脉，有利他与日本央行以及其他国家的协调。

浅川雅嗣现年57岁，原任财务省国际局长，将接替即将退休的山崎达雄。浅川的任命属于例行性调整，预计不会令日本的汇率政策有所转变。

浅川可能维持七国集团(G7)及20国集团(G20)的立场，支持由市场决定汇率。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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