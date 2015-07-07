日本人事：财务省任命浅川雅嗣接任财务官，主管汇率事务

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月7日 - 日本财务省宣布，国际政策资历丰富的国际局长浅川雅嗣，将接任财务官职位，成为日本最高财务外交官，其职务包括与其他国家及国际货币基金组织(IMF)协调，以及安排汇率干预。
在希腊债务危机威胁波及全球经济的当下，浅川雅嗣在日本国内外决策高层的广大人脉，有利他与日本央行以及其他国家的协调。
浅川雅嗣现年57岁，原任财务省国际局长，将接替即将退休的山崎达雄。浅川的任命属于例行性调整，预计不会令日本的汇率政策有所转变。
浅川可能维持七国集团(G7)及20国集团(G20)的立场，支持由市场决定汇率。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。