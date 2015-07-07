台湾新债：西班牙对外银行30年美元零息债以5.05%定价--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月7日 - 两位消息人士周二表示，西班牙对外银行 将在台湾发行30年期美元零息债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)5.05%定价。
消息人士指出，西班牙对外银行本期美元零息债共募资3,000万美元，7月23日发行。
路透暂时无法联络到西班牙对外银行对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。