版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 10:45 BJT

台湾新债：西班牙对外银行30年美元零息债以5.05%定价--消息

路透台北7月7日 - 两位消息人士周二表示，西班牙对外银行 将在台湾发行30年期美元零息债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)5.05%定价。

消息人士指出，西班牙对外银行本期美元零息债共募资3,000万美元，7月23日发行。

路透暂时无法联络到西班牙对外银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐