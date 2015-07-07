《路透晚报》--7月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：主要经济指标趋稳向好，有能力应对各种风险挑战--总理

中国国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

--《中国数据观测》6月通胀低位徘徊，CPI预计同比上涨1.3%

路透综合40家机构预测中值结果显示，猪肉价格涨幅温和，食品价格难有起色，意味着 中国6月CPI同比涨幅将低位徘徊。通胀维持低位为宽松货币政策提供空间。

--路透专访：中国经济好转信号偏弱，不排除三季度货币政策续放松--专家

中国国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，无论是新近公布的包括制造业PMI在内的先行指标，抑或已公布的投资，消费，外贸等都不如预期，中国经济好转的信号偏弱，不排除三季度稳增长政策继续加强，货币政策继续松动。

--《分析师观点》台湾6月CPI年跌0.56%，通膨低料央行将维持利率不变

台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.56%，为连续第六个月下跌；路透调查预期为跌0.70%。分析师认为，通膨率非常平缓，央行全年的利率都将维持不变。

--台湾数据：6月出口较去年同期跌13.9%，明显逊于市场预期

台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。6月进口则较上年同期减16.1%，跌幅稍低于市场预估的年减16.32%。

--香港经济：外围经济及美元强势困扰，第三季GDP增长料放缓至1.7%--香港大学

香港大学周二发表报告预测，今年第三季香港本地生产总值(GDP)将按年增长1.7%，较第二季2%的增幅还要低，因受外围及中国经济表现困扰，加上美元强势可能引致本地货品及服务出口收缩。

【固定收益】

--中国公开市场：继续逆回购对冲当日到期量，股市动荡未止仍需维稳

中国央行公开市场周二继续进行逆回购，操作规模与到期量对冲。当前资金面稳中偏松格局不改，且新股IPO暂停后预期更显乐观，不需央行助力；但股市动荡未止，货币政策释放偏宽松信号维稳仍属必要。

--中国债市动态：现券收益率及IRS大幅走低，股市跌势不休避险需求升温

中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)继续大幅下滑，长端领跌；股市再度下挫引发避险情绪进一步升温，打新资金回流及货币宽松预期影响也继续发酵，国开行新债除短端外，其余定位均低于二级市场，且投标倍数超高，表明债市需求已被有效激发。

--中国货币市场：七天回购利率续跌，央行逆回购量价不变助稳预期

中国银行间市场周二主要回购利率总体下行。除隔夜回购加权利率微幅上涨外，其他期限资金价格均降；其中，七天回购利率在开盘价引导下，较上日再度有所下行，只是幅度较前日有所收窄。

--《中国新债预测》七年国债利率均值3.36%，市场情绪火热料低于二级

中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，股市去杠杆风险加速释放令避险情绪迅速升温，加之IPO暂停，资金料将大规模回流债市，近两日一二级市场均火热，长债更为受捧，预计明日国债定位低于二级，均值在3.36%。

--新债招标：中国国开行七年和10年期债定位远低于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年和10年期固息债，定位均远低于预期，其中七年债利率3.94%，10年增发债中标收益率3.8944%；两期债投标倍数分别为6.38倍和5.47倍。

--新债招标：中国北京市四期一般地方债利率继续落于下限--业内人士

业内人士周二透露，中国北京市上午招标的四期一般地方债，中标利率继续落在下限。三至10年结果依次为2.88%、3.17%、3.52%和3.58%，对应投标倍数为3.38倍、2.70倍、2.76倍和2.63倍。

--新债招标：中国四川省四期一般地方债利率高于下限1-2个bp--业内人士

业内人士周二透露，中国四川省下午招标的四期一般地方债，三至10年中标利率依次为2.89%、3.18%、3.53%和3.60%，其中三、五、七年品种高于下限1个基点(bp)，10年较下限高2bp；对应投标倍数分别为2.03倍、1.94倍、1.85倍和1.82倍。

【外汇】

--中国央行：在南非建立人民币清算安排，并将确定南非人民币业务清算行

中国人民银行周二表示，已于近日与南非储备银行签署了在南非建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，中国人民银行将确定南非人民币业务清算行。

--中国汇市：人民币早盘微升波动缩窄，中港股市低迷无碍汇价持稳

人民币兑美元即期周二早盘微升波动缩窄，中间价则微幅升值。交易员表示，虽见离岸CNH继续走低，中国股市依旧低迷，但人民币已接近6.21元关键支撑，波动区间进一步缩窄，客盘继续推低汇价意愿亦不足，人民币贬值预期更多反应在长端掉期上。

【证券/行业】

--《综述》国家队强拉中国A股蓝筹并未令大盘止跌，救市失败言论渐多

中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。由于国家队火力只集中在蓝筹股上，近期大股东及管理层的增持也仅是杯水车薪，因此越来越多的上市公司只能寻求另类自救，想方设法让公司股票停牌，以期避过连续跌停的窘境。

--《焦点》中国股灾无损全球基金，但更深远的风险隐现

中国股市在连续三周的重挫中跌幅达到30%，不过对新兴市场投资组合的影响并不大，因为它们持有的中国股票仍很少。但这场股灾对经济带来的冲击则构成更大风险。

--中国股市：沪综指收跌1.3%，两市逾1,700只个股跌停惟银行板块逆势上涨

中国股市沪综指周二收跌1.3%，两市再现千股跌停。分析师表示，在中小盘股继续被迫降杠杆的情况下，只拉银行及中字头蓝筹股护盘的做法作用不大。在国家队护盘和空头砸盘方向不一，且中小个股止跌回升、去杠杆趋势发生逆转的信号明晰之前，短期底部尚不明朗，预计大盘还将维持弱势震荡格局。

--中国股市：银行股勇担主力护盘大任，但后市能否持续发力存分歧

中国股市沪综指周二再度下挫，而以中国银行为代表的银行股继续成为护盘对象集体逆势大涨。分析师认为，低估值且权重大的银行股容易撬动大盘指数，显然已成国家队护盘的武器，但对该板块后市能否继续担当护盘大任，存在分歧。

--中国期市：中金所对中证500期指客户日内单向开仓交易量限制为1,200手

中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

--中国证券：203家公司今加入停牌阵营，近四分之一股票处于停牌状态

在近期中国A股市场出现“股灾”之时，沪深两市停牌的上市公司明显增多。据证券时报周二报导，光线传媒、中青宝等203家上市公司今日发布停牌公告。至此一周以内，A股2,808家上市公司中，至少有23%的公司目前处于停牌状态。

--中国证券：险资昨在股市单日净买入数百亿元，后市料进一步加仓--报载

在此次中国政府稳定股市的多支力量中，保险资金积极参与其中。上海证券报周二报导称，经粗略统计，仅7月6日一天之内，预计大型险企合计净买入资金达到数百亿元人民币蓝筹ETF基金和成分股，且这种净买入状态将有望持续。

--中国证券：57家基金投资旗下偏股基金，部分险资加仓绩优股--报载

中国政府连续出手稳定暴跌的股市，基金和保险资金亦主动加入“救市”大军。中国证券报报道，57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元人民币已经或即将投资旗下偏股型基金，同时部分险资正谋求结构性投资机会。

--中国证券：21家券商逾1,280亿元救市资金已到帐，更多券商参与中--报载

据上海证券报周二报导，上周六联合公告参与救市的中国21家券商已于周一早间将超过1,280亿元人民币的资金划给中国证券金融股份有限公司帐户，同时还有更多券商响应中国证券业协会倡议，参与救市行动。

--《图表新闻》中国股市动荡将大宗商品“优等生”也拉下水

中国股市的大跌令本就严重承压的全球大宗商品领域再添新压，铜、煤炭、天然气和铁矿石均跌向年内最低。分析师称，最坏的情况还在后头，大宗商品里的“优等生”太阳能和石油行业目前也已经受到拖累。

--中国房地产：上海房价下半年料环比增两成，因改善性需求上升--高力

国际商业地产服务商--高力国际中国区研究部董事谢靖宇周二预计，下半年上海房价将环比上涨两成，因下半年政策利好效应将进一步见效，且近期购房主力为改善性需求，中高端房产受追捧，将推动上海房价继续上涨。

--中国房地产：上海对创新人才定向微调住房限购，助推楼市走高--中原