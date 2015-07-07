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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 06:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月8日-7月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
    
    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值    前值 
    
    7月6日当周
    
    7月8日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                           前周       --      366.5
             再融资指数                                            --    1,307.7
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                          5月     -5.0%    +11.6%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                          5月 增加185.0 增加205.4
    
    7月9日(四)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                        6月     19.00     20.17
    1230 加拿大新屋价格指数                              5月     +0.1%     +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             7月4日当周      27.5      28.1
                         四周均值(万人)                            --     27.475
                   续请失业金人数(万人)          6月27日当周     224.8     226.4
    
    7月10日(五)
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                        6月  减少1.00  增加5.89
               失业率                                             6.9%      6.8%
               全职就业人数(万人)                                  --   增加3.09
               兼职就业人数(万人)                                  --   增加2.79
               就业参与率                                          --      65.9%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                      5月     +0.3%     +0.4%
             趸售销售(较前月)                                    +0.6%     +1.6%
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)
    1800 美国联邦预算(亿美元)                            6月   盈余400   赤字824
    
    7月14日(二)
    1000 美国NFIB小企业信心指数                          6月       --      98.30
    1230 美国进口物价(较前月)                            6月     +0.3%     +1.3%
             出口物价(较前月)                                    +0.1%     +0.6%
    1230 美国零售销售(较前月)                            6月     +0.3%     +1.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.6%     +1.0%
    1400 美国企业库存(较前月)                            5月     +0.2%     +0.4% 
    
    7月15日(三)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                        5月       --      -2.1%
    1230 美国纽约联储制造业指数                          7月    正2.75    负1.98
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)         6月     +0.3%     +0.5%
                                        (较上年同期)               --      -1.1%
             核心最终需求PPI(较前月)                             +0.1%     +0.1%          
                            (较上年同期)                           --      +0.6%
    1315 美国工业生产(较前月)                            6月     +0.2%     -0.2%
             产能利用率                                          78.1%     78.1%
             制造业产出(较前月)                                    --      -0.2%
    1400 加拿大央行利率决定                              --        --      0.75% (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜；审校 张涛)

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