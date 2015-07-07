中国货币市场：七天回购利率续跌，央行逆回购量价不变助稳预期

路透上海7月7日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 总体下行。除隔夜回购加权利率微幅上涨外，其他期限资金价格均降；其中，七天回购利率在开盘价引导下，较上日再度有所下行，只是幅度较前日有所收窄。

交易员表示，IPO暂缓发行令货币市场短期压力骤减，这一扰动因素消除后，7月流动性展望整体乐观；而央行公开市场延续逆回购操作且量价不变，使市场对短期资金面更有信心。

上海一银行交易员表示，主要机构近日继续有充分融出，融资难度较上周已明显下降，“平头寸没压力”。

今日银行间七天质押式回购利率 开盘于2.50%，低于上日加权平均利率2.5773%，不过下行幅度不及七天加权利率周一单日的降幅25bp。

华东一银行交易员提到，在IPO暂停后，货币市场所受扰动因素减弱，各机构将更加专注于自身流动性管理；目前来看，“各家都不怎么缺，还是有出钱的，感觉今天比昨天更松。”

她并称，早间央行继续逆回购操作进一步稳定了市场信心。考虑到目前股票市场仍动荡，在流动性方面，央行料将维持当前的平衡偏松局面，“也不主动回笼，但也不会像之前那么松，2.5%左右的利率水平应该是比较合适的。”

央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作量与上周二相同，中标利率亦持稳在2.50%。当前资金面稳中偏松格局不改，且新股IPO暂停后预期更显乐观，不需央行助力；但股市动荡未止，货币政策释放偏宽松信号维稳仍属必要。

中国股市沪综指 周二早盘收挫逾3%。 此前，中国监管层联合出重拳救市，包括证监会宣布暂停新股IPO，同时中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金） 提供流动性支持等。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1572 1.1518 +0.54

七天 2.5325 2.5773 -4.48

14天 2.9686 3.0981 -12.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9350 0.3600 +57.50

七天 1.4450 1.0950 +35.00

14天 1.9000 1.5200 +38.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2600 1.2300 +3.00

七天 2.6000 2.7800 -18.00

14天 2.9800 3.1600 -18.00

Shibor

其中:隔夜 1.1760 1.1670 +0.90

七天 2.6100 2.6610 -5.10

三个月 3.1920 3.2030 -1.10