路透基点：香港兴业国际48亿港元五年期子弹式贷款启动--TRLPC

路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行 组成的银团为香港兴业国际启动48亿港元(6.19亿美元)五年期子弹式贷款 。 这四家担任牵头行、簿记行和承销行的银行包括，中银香港、三菱东 京日联银行、恒生银行和渣打银行。 贷款平均分为A部分循环信贷和B部分定期贷款。 利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码135个基点，受邀银行承贷3.5 亿港元及以上可获得最高档综合收益146个基点，及牵头行头衔，以及55 个基点前端费；承贷2.5-3.4亿港元的银行可获综合收益144个基点，及主 办行头衔，以及45个基点前端费；承贷1.5-2.4亿港元的银行可获得综合 收益142个基点和安排行头衔，以及35个基点的前端费。 回复截止日期为7月31日，8月中旬签署协议。 大部分筹得资金将用于为2012年9月签订的50亿港元三年期贷款进行 再融资，余下部分用做运营资本。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)