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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 11:22 BJT

路透基点：香港兴业国际48亿港元五年期子弹式贷款启动--TRLPC

路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行
组成的银团为香港兴业国际启动48亿港元(6.19亿美元)五年期子弹式贷款
。
    
    这四家担任牵头行、簿记行和承销行的银行包括，中银香港、三菱东
京日联银行、恒生银行和渣打银行。
    
    贷款平均分为A部分循环信贷和B部分定期贷款。
    
    利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码135个基点，受邀银行承贷3.5
亿港元及以上可获得最高档综合收益146个基点，及牵头行头衔，以及55
个基点前端费；承贷2.5-3.4亿港元的银行可获综合收益144个基点，及主
办行头衔，以及45个基点前端费；承贷1.5-2.4亿港元的银行可获得综合
收益142个基点和安排行头衔，以及35个基点的前端费。
    
    回复截止日期为7月31日，8月中旬签署协议。
    
    大部分筹得资金将用于为2012年9月签订的50亿港元三年期贷款进行
再融资，余下部分用做运营资本。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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