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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 11:13 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比交投活跃，或将测试63.20

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* 美元/印度卢比交投仍活跃，因大量资金流入；汇价可能交投于63.20-50区间

* 印度央行/政府将上调外资投资该国公债限制的传言引发卢比买盘

* 希腊公投结果重挫欧元，进一步提振卢比

* 隔夜无本金交割远期外汇(NDF)交投于63.56-77区间，目前交投于63.58-63(完)

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