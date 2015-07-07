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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 11:23 BJT

韩国金融市场：韩股跌至近三周低点，韩元受希腊不确定性拖累

德法两国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。

投资者还关注中国剧烈动荡的金融市场，观察是否会影响到该国的需求状况。中国为全球第二大经济体，也是韩国最大的出口市场。

在中国股市近几周大跌后，监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好，但股市周二仍再度下跌。

三星电子 涨1.5%，尽管该公司周二公布第二季初估财报可能未达原先预期。

汇市方面，韩元兑美元 下跌0.2%，至1,128.9，盘中一度跌至1,130.7，为3月17日以来最低。

韩国三年期公债9月合约 涨0.05点，报109.06。

0242GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,128.9 1,126.5

日圆/韩元 9.2007/046 9.1769

韩国公债期货 * 109.06 109.01

韩国综合股价指数 2,042.32 2,053.93

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 戴素萍/李春喜)

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