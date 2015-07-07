中国汇市：人民币早盘微升波动缩窄，中港股市低迷无碍汇价持稳

路透上海7月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微升波动缩窄，中间价则微幅升值。交易员表示，虽见离岸CNH继续走低，中国股市依旧低迷，但人民币已接近6.21元关键支撑，波动区间进一步缩窄，客盘继续推低汇价意愿亦不足，人民币贬值预期更多反应在长端掉期上。

他们并表示，上证指数 仍跌跌不休，恒生指数 亦继续承压，但沪股通 则从昨日大幅净卖出转为小幅净买入，目前跨境资金影响仍较为有限，境内人民币主要影响仍是客盘结售汇以及央行指引。

“6.21还是蛮坚固的，离岸跌了应该有点影响，但境内价格还是比较坚挺，央行态度那么坚决，应该没什么机会（突破）。”一外资行交易员表示。

北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.2092元，上日收报6.2092元。今日人民币兑美元中间价 为6.1166元，上日中间价为6.1172元。

截止北京时间11:00，境内美元兑人民币一年期掉期 升水升至1,545点子，较昨日上涨3.69%。相较6月12日阶段低点，掉期升水升幅已经超24%。

而截止北京时间11:09，沪股通 小幅净买入3.27亿元，而周一则出现133.85亿元的净卖出，创沪港通开通以来最大单日净卖出金额。

全球汇市方面，欧元周二在亚洲盘初略微下滑，但仍远离上日所及低点。欧元区将举行峰会，投资者寄望峰会为希腊提供摆脱债务危机的机会。德法两国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2540/6.259，上日尾盘为6.2505。

北京时间11:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2132/6.2151元，上一交易日尾盘报6.2119元。