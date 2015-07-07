台湾货币市场：资金充沛短率持稳，需求略增但以续做为主

* 资金充沛短率持稳，今日需求略增但以续做为主

* 企业资金需求不振发票量少，若进出口再衰发票量恐再降

* 债券附买回利率不变因利率已处于低水准

记者 罗两莎

路透台北7月7日 - 台湾银行间短率周二持续平稳。银行资金调度人士表示，今天市场上还是很多钱，但资金需求稍高一点，拆款比较好做一些，利率则无太大变化。

大型公股商银资调人士指出，今天资金需求略增，令拆借市场稍活络，若拆出比昨天好做一点。但他们也表示，拆款到期仍是以续做为主，利率仍相当平稳。

〞今天跟昨天差不多啦，我们钱很多啊。”一位大型公股银行资金调度人员说。

本地时间12:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.967 31.150 台湾加权股价指数<.TWII 9,264.84 9,255.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.386% 0.388% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.388% 0.295-0.410%

--一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.388-0.430%

--两周拆款利率区间 0.395%-0.445% 0.388-0.445%

**短票利率续处低档**

在短票方面，交易员表示，近期景气不佳，企业投资意愿低，资金需求也不高，发票量也跟着减少；因此，以目前的利率来看，0.55%算是合理的水准。

大型票券公司交易员则认为，倘若今天公布的进出口数据持续衰退，预料利率还会有往下走的空间。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.555%，前日在0.557%；上日成交量109.81亿台币，前日136.27亿台币。

央行周二存单到期金额1,101亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

央行本周定期存单到期总额为9,814.7亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三1,993亿；周四1,432.2亿以及周五2,016亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为45亿台币，累积超额准备为504亿台币、加计前期1%的超额准备为2,030亿台币。

**RP市场利率区间维持原水准**

债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，今天利率维持在原水准，主要是目前的利率已是市场上最低的利率，虽然市场上钱还是很多，但利率已压不下去，再压低也会引起交易对手的反弹。

票券商亦指出，由于目前的利率已经很低，尽管不排除还有走低的空间，但目前暂未打算有所动作。

〞今天一直有电话进来，但我们的券已经卖到山穷水尽了，现在的情况是有钱没有券。〞大型票券公司债交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63%，利率与上日相似。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致则持平，极短天期利率在0.42%，其余在0.45%-0.47%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50%。

本周的债券交割还有：周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。