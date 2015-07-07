中国债市动态：现券收益率及IRS大幅走低，股市跌势不休避险需求升温

路透北京7月7日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)继续大幅下滑，长端领跌；股市再度下挫引发避险情绪进一步升温，打新资金回流及货币宽松预期影响也继续发酵，国开行新债除短端外，其余定位均低于二级市场，且投标倍数超高，表明债市需求已被有效激发。

交易员指出，股市救市政策暂未显效以及二季度经济数据料不尽如人意，导致风险偏好明显回落；同时希腊局势动荡亦提升市场防备心理，资金纷纷进入安全资产寻求避险，未来收益率料进一步回落。

“今天收益率还是持续下行，大家觉得理财资金以及之前配资打新股资金（会回流），而且‘两融’(股市融资融券)减下去后，大类资产风格切换，”上海一银行交易员说。

国开行上午招标增发的五期债需求旺盛，三、五年债定位明显偏低，七年和10年期债中标利率亦均远低于预期；除一年期外，其余各期投标倍数均在5倍以上。

一国有大行交易员认为，股市在政府大举救市措施下仍未止跌，市场对政策宽松预期有所增强，“你要是救股市的话，可能最后还是需要央行出来释放流动性...而且希腊的事还没解决，整个避险情绪比较强，所以今天国开需求（很旺）。”

央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作量与上周二相同，中标利率亦持稳在2.50%。当前资金面稳中偏松格局不改，且新股IPO暂停后预期更显乐观，不需央行助力；但股市动荡未止，货币政策释放偏宽松信号维稳仍属必要。

剩余期限近三年的国开行固息债150207券最新报价 在3.4200%/3.4100%，上日尾盘为3.4650%/3.4600%；剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在3.9500%/3.9200%，上日尾盘为4.0300%/4.0050%。