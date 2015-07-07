香港个股：中州证券料上半年净利录得逾四倍增长

路透香港7月7日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周二发出盈喜，预期上半年净利将录四倍以上增长，受惠传统经纪业务交易额及中介业务收入大幅提升等。

中州证券去年6月在港上市，其去年上半年净利约1.79亿元人民币，基于对今年上半年未经审核管理账目所作的初步审阅，预计期净利将录得大幅增长，预计增幅为四倍以上，净利润较去年全年增长70%以上。

公司表示，业绩增长主要因传统经纪业务新增客户开户量、资产规模、代理交易额均有大幅增长；融资融券等资本中介业务收入大幅提升；自营业务实现良好投资业绩；投资银行业务完成首发上市、新三板挂牌和再融资等项目数量创出新高，增长强劲；资产管理业务及新三板做市等其它创新业务也增长迅速。

不过，中国股市在6月中自历史高位走低，中国出台诸如降息和定向降准、降低股票交易费用等多条政策出手救市，而上周六和周日期间，更是多条重量级政策密集出台。但市场仍未喘定，沪综指 早盘收挫3.19%。

中州证券早盘收低6.61%，报4.38港元，过去一个月累计下挫逾33%。（完）

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