路透基点：中科建设开发总公司将首次联合贷款增至10.5亿元--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称， 中科建设开发总公司已将三年期首次联合贷款规模从最初计划的5亿元人民币增至10.5亿元人民币(1.71亿美元)。该公司为中国科学院全资子公司。
在摩根士丹利牵头安排下，东亚银行与永隆银行以牵头行身份各承贷2亿元人民币。
六家银行担任主办行。兆丰国际商业银行承贷1.5亿元人民币，彰化商业银行、创兴银行、中国信托商业银行、玉山银行和马来亚银行各承贷1亿元人民币。
这笔无担保定期贷款于6月23日签约，贷款利率为中国人民银行基准利率的115%。承贷行可获得最高60个基点的前端费。
所筹资金用于运营资本。
借款人最近将总部从北京搬至上海。主要从事全国政府住房及基础设施建设项目。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。