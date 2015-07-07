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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 12:36 BJT

路透基点：中科建设开发总公司将首次联合贷款增至10.5亿元--TRLPC

路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称， 中科建设开发总公司已将三年期首次联合贷款规模从最初计划的5亿元人民币增至10.5亿元人民币(1.71亿美元)。该公司为中国科学院全资子公司。

在摩根士丹利牵头安排下，东亚银行与永隆银行以牵头行身份各承贷2亿元人民币。

六家银行担任主办行。兆丰国际商业银行承贷1.5亿元人民币，彰化商业银行、创兴银行、中国信托商业银行、玉山银行和马来亚银行各承贷1亿元人民币。

这笔无担保定期贷款于6月23日签约，贷款利率为中国人民银行基准利率的115%。承贷行可获得最高60个基点的前端费。

所筹资金用于运营资本。

借款人最近将总部从北京搬至上海。主要从事全国政府住房及基础设施建设项目。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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