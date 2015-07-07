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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 12:45 BJT

《汇市简讯》澳洲央行声明符合预期，澳元/美元几无变动

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* 澳元/美元几无变动，此前澳洲央行发表与上月极其相似的声明

* 澳洲央行基本没有提及希腊和中国问题，并未表现出十分担心

* 央行称虽然希腊/中国市场波动，但公债收益率仍低

* 央行仍表示，澳元需要且可能自当前水平下跌

* 澳元/美元小幅升破0.7485，在央行公布政策决定前交投于0.7475/80

(完)

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