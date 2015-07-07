《全球汇市》欧元小跌，欧元区将就希腊债务问题举行峰会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元 小幅上升至122.60日圆，较周一触及的六周低点121.700日圆高出近1个日圆。周一，希腊局势提升了避险货币日圆的吸引力。
日本财政经济大臣甘利明周二表示，“我理解希腊民众为何会表现出沮丧情绪。该国财政改革目前没有进展。希腊面临通缩。全世界都期待希腊和欧盟就最终的救助计划进行合作。”
瑞郎兑欧元今日基本持平，欧元兑瑞郎 报1.0411。
关于市场周一对瑞士央行继续入市干预的推测，瑞士央行不予置评。
澳元 下跌约0.3%至0.7471美元，此前澳洲央行一如市场普遍预期维持隔夜拆款利率不变。澳元仍高于周一触及的六年低点0.7452美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1027 1.1055 -0.25 -8.85 1.2097
美元/日圆 122.64 122.55 +0.07 +2.47 119.68
欧元/日圆 135.24 135.48 -0.18 -6.59 144.78
美元/瑞郎 0.9436 0.9425 +0.12 -5.08 0.9941
英镑/美元 1.5587 1.5601 -0.09 +0.09 1.5573
美元/加元 1.2657 1.2651 +0.05 +8.94 1.1618
澳元/美元 0.7473 0.7495 -0.29 -8.51 0.8168
新西兰元/美元 0.6662 0.6686 -0.36 -14.56 0.7797
澳元/日圆 91.650 91.860 -0.23 -6.24 97.750
新西兰元/日圆 81.700 81.940 -0.29 -12.44 93.310
英镑/日圆 191.16 191.19 -0.02 +2.56 186.38
澳元/新西兰元 1.1212 1.1205 +0.06 +7.10 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/李爽/孙茉莉/孙国玉；审校 郑茵/王兴亚/杜明霞/许娜)
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