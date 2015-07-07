中国股市：银行股勇担主力护盘大任，但后市能否持续发力存分歧

作者 李铮

路透北京7月7日 - 中国股市沪综指 周二再度下挫，而以中国银行 为代表的银行股继续成为护盘对象集体逆势大涨。分析师认为，低估值且权重大的银行股容易撬动大盘指数，显然已成国家队护盘的武器，但对该板块后市能否继续担当护盘大任，存在分歧。

截止收盘，中国银行 、中信银行 、建设银行 、民生银行 均现涨停，且中国银行、工商银行、建设银行、中信银行股价创七年新高。

国金证券银行业分析师马鲲鹏指出，目前银行板块远低于沪深300指数的估值水平，同时权重较大，筹码也比较集中，对于撬动指数相对容易。

“银行股都熊几年了，权重大，多数票集中在大股东手里，没什么对手盘，而且国家队资金进去，相对一些民营上市公司品种，也更容易与大股东形成比较良好的协同沟通。”他称。

中信证券银行业分析师向启持类似观点。他认为，对国家队资金而言，能够选择的品种不多，银行股在指数里权重大，能起到稳住大盘的作用。

一位不愿具名的银行业分析师也表示，公募基金有最低持仓比例规定，如果他们不得不买股票，就会买安全的品种，比如银行股。不过万一基金面临赎回压力，不得不卖时，也会波及银行。

**银行股能否持续发力存分歧**

银行股在连续拉升并创出阶段性新高后，市场人士对中国A股的后续走势更加不乐观，他们认为银行板块、两桶油不可能无限拉升。

分析师称，银行股继续上拉的空间有限，指数是得稳住，但怎么理解稳住，应该是不出现一字跌停的情况，慢跌也是稳住指数，毕竟国家队没有义务往上拉，但那些一字跌停的股票也得想办法打开。

不过，有市场人士指出，以建行为例，去年派息是1股派0.301元，按现在的收盘价7.47算，年化收益率4.029%，后市应该还有继续拉升的空间。

马鲲鹏也认为，“银行股肯定还要拉，要把大盘指数稳住，（护盘）信号还是很强，拉对指数有贡献的票是必然。”

向启则谈到，市场杠杆的消化已经非常快，但存量的杠杆规模可能比想象大，之前的统计可能都是不完全的，像大股东股权质押、定向增发、员工持股等，完全交给市场自己去出清，指数可能会更难看。

“流动性问题没有解决，国家的意志和政策工具到底下一步怎么操作，央行到底会扮演什么角色，其实还不确定，市场本身已经恐慌了，银行股是否继续护盘，看不清，不好判断。”向启说。