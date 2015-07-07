台湾股市：收平盘附近，观望希腊事件后续发展

路透台北7月7日 - 台湾股市周二收在平盘附近。分析师表示，今日苹果 相关个股表现不佳，对后市稍稍不利，未来应观察9,200点的支撑能否守住；此外希腊事件后续发展也是市场关注焦点。

大盘加权股价指数 收低0.06%报9,250.16点。今日成交初值 为909.79亿台币，上交易日修正后为835.57亿。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞苹果相关个股不好，普遍回档。盘势先震荡盘整，要看希腊事件还有美国的个股季报表现。〞

他进一步表示，短期若是台股能够守住9,200点，则可以震荡视之。只不过，今日苹果相关股如大立光 、可成 和台郡 表现不好，这以往的强势股若表现不佳，对台股后续盘势不利。

股王大立光 今日收跌4.96%；可成今日收跌1.29%，台郡今日也收跌3.64%。7月起美国各大企业也将公布业绩报告。