台湾股市：收平盘附近，观望希腊事件后续发展

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月7日 - 台湾股市周二收在平盘附近。分析师表示，今日苹果 相关个股表现不佳，对后市稍稍不利，未来应观察9,200点的支撑能否守住；此外希腊事件后续发展也是市场关注焦点。
大盘加权股价指数 收低0.06%报9,250.16点。今日成交初值 为909.79亿台币，上交易日修正后为835.57亿。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞苹果相关个股不好，普遍回档。盘势先震荡盘整，要看希腊事件还有美国的个股季报表现。〞
他进一步表示，短期若是台股能够守住9,200点，则可以震荡视之。只不过，今日苹果相关股如大立光 、可成 和台郡 表现不好，这以往的强势股若表现不佳，对台股后续盘势不利。
股王大立光 今日收跌4.96%；可成今日收跌1.29%，台郡今日也收跌3.64%。7月起美国各大企业也将公布业绩报告。
本地时间14:02，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.39%。大陆上证综合指数 则是跌2.74%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。