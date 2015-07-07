澳新汇市：澳新货币在多年低位附近挣扎，澳洲央行按兵不动

澳洲央行一如预期维持利率在纪录低位。央行并持续强调需要较低的汇价。

“基本上，这是6月声明稿的剪剪贴贴，”道明证券(TD Securities)策略师Prashant Newnaha表示。其并称，市场比较关注希腊情势。

“希腊情况将如何发展，充满不确定性，此刻我想大多数投资者采取观望立场。”

新西兰元兑英镑 跌至近六年低位约2.3404新西兰元。

新西兰企业信心急降至三年低位 ，亦使新西兰元处于守势。

新西兰元兑美元在过去两个月挫跌14%，分析师认为其跌势将会持续加剧，因市场不确定性将可能使投资者持续规避风险。(完)

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