澳新汇市：澳新货币在多年低位附近挣扎，澳洲央行按兵不动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳洲央行一如预期维持利率在纪录低位。央行并持续强调需要较低的汇价。
“基本上，这是6月声明稿的剪剪贴贴，”道明证券(TD Securities)策略师Prashant Newnaha表示。其并称，市场比较关注希腊情势。
“希腊情况将如何发展，充满不确定性，此刻我想大多数投资者采取观望立场。”
新西兰元兑英镑 跌至近六年低位约2.3404新西兰元。
新西兰企业信心急降至三年低位 ，亦使新西兰元处于守势。
新西兰元兑美元在过去两个月挫跌14%，分析师认为其跌势将会持续加剧，因市场不确定性将可能使投资者持续规避风险。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/戴素萍 审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。