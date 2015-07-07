更新版 1-澳洲央行：维持利率不变，仍倾向让澳元进一步贬值

这些因素皆巩固澳元走贬理由。澳元本周终于跌至0.7533美元的六年低点，根据路透对55名分析师的调查，很可能进一步跌向0.7300。

不过整体情况并非全然悲观。在矿业投资的数以千亿计资金，正推动出口量持续性增长，即便价格下跌，仍支撑了成长。

超低抵押贷款利率已点燃楼市热度，澳洲新屋建筑许可位于纪录高点，全国房价年增率10%。

政府在5月宣布给予中小企业的减税优惠获得良好反应，并协助提振6月新车销售至纪录高位。

最令人鼓舞的可能是劳动市场表现意外强劲，推低5月失业率至一年低点6.0%。就业成长年率2%堪与美国媲美。