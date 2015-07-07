更新版 1-澳洲央行：维持利率不变，仍倾向让澳元进一步贬值

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
这些因素皆巩固澳元走贬理由。澳元本周终于跌至0.7533美元的六年低点，根据路透对55名分析师的调查，很可能进一步跌向0.7300。
不过整体情况并非全然悲观。在矿业投资的数以千亿计资金，正推动出口量持续性增长，即便价格下跌，仍支撑了成长。
超低抵押贷款利率已点燃楼市热度，澳洲新屋建筑许可位于纪录高点，全国房价年增率10%。
政府在5月宣布给予中小企业的减税优惠获得良好反应，并协助提振6月新车销售至纪录高位。
最令人鼓舞的可能是劳动市场表现意外强劲，推低5月失业率至一年低点6.0%。就业成长年率2%堪与美国媲美。
6月份的就业报告将于周四公布，如果确认就业趋势正在改善，应会明显缓解澳洲央行对经济的担忧。(完) (编译 戴素萍/李春喜/陈宗琦；审校 龚芳/杜明霞/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。