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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元小跌，汇市在欧盟会议前变动不大

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* 欧元/美元跌0.17%，澳元/美元小跌0.12%，新西兰元/美元下滑0.31%，美元/坡元涨0.29%

* 日经指数上扬1.41%，中国沪综指挫跌2.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.27%，美国原油期货上升0.78%，美国10年期公债收益率报2.3066%

* 中国股市再度重挫，尽管政府推出托市举措

* 澳洲央行维持利率在2.0%不变，澳元料进一步下跌 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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