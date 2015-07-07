《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元小跌，汇市在欧盟会议前变动不大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 欧元/美元跌0.17%，澳元/美元小跌0.12%，新西兰元/美元下滑0.31%，美元/坡元涨0.29%
* 日经指数上扬1.41%，中国沪综指挫跌2.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.27%，美国原油期货上升0.78%，美国10年期公债收益率报2.3066%
* 中国股市再度重挫，尽管政府推出托市举措
* 澳洲央行维持利率在2.0%不变，澳元料进一步下跌 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。