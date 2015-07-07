《中国新债预测》七年国债利率均值3.36%，市场情绪火热料低于二级

* 招标品种: 财政部七年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.30%-3.40%

* 预测均值: 3.36%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月7日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，股市去杠杆风险加速释放令避险情绪迅速升温，加之IPO暂停，资金料将大规模回流债市，近两日一二级市场均火热，长债更为受捧，预计明日国债定位低于二级，均值在3.36%。

“今天国开(新债)长端超低，感觉大家在抢债，明天国债需求估计也很好，”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.4527%。二级市场上，剩余期限近七年的150007券 最新报价为3.42%/3.39%，上日尾盘为3.47%/3.40%。

国开行上午招标增发的五期债需求旺盛，三、五年债定位明显偏低，七年和10年期债中标利率更是远低于预期；除一年期外，其余各期投标倍数均在5倍以上。

明日新债为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。