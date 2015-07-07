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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 14:14 BJT

日本股市：收涨1.3%，低接买盘进场提振但中国疑虑限制涨势

路透东京7月7日 - 日经指数周二反弹收涨，受前日因希腊疑虑大跌
后的低接买盘进场提振，不过中国救市努力的不确定性制约了日股涨势。
    
    日经指数 收盘上扬1.3%，报20,376.59点，上日收挫2.1%，受
希腊公投拒绝撙节举措拖累。
    
    东证股价指数(Topix) 上涨1%，收报1,637.23点，JPX-日经40
0指数 收升1%，至14,788.86点。(完)

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