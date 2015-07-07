日本股市：收涨1.3%，低接买盘进场提振但中国疑虑限制涨势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月7日 - 日经指数周二反弹收涨，受前日因希腊疑虑大跌 后的低接买盘进场提振，不过中国救市努力的不确定性制约了日股涨势。 日经指数 收盘上扬1.3%，报20,376.59点，上日收挫2.1%，受 希腊公投拒绝撙节举措拖累。 东证股价指数(Topix) 上涨1%，收报1,637.23点，JPX-日经40 0指数 收升1%，至14,788.86点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。