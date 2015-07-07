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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 14:21 BJT

韩国金融市场：韩股跌至三周低点，韩元跌至近四个月低点

制药类股 跌13.2%至8,597.46点，为2001年9月12日以来最大单日百分比跌幅。

LG显示器 涨4.1%，从逾一年最低水平反弹。

汇市方面，韩元兑美元 收跌0.3%至1,130.2，稍早曾跌至1,131.7，为3月17日以来最低。

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/王颖；审校 艾茂林/王兴亚)

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