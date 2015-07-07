韩国金融市场：韩股跌至三周低点，韩元跌至近四个月低点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
制药类股 跌13.2%至8,597.46点，为2001年9月12日以来最大单日百分比跌幅。
LG显示器 涨4.1%，从逾一年最低水平反弹。
汇市方面，韩元兑美元 收跌0.3%至1,130.2，稍早曾跌至1,131.7，为3月17日以来最低。
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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/王颖；审校 艾茂林/王兴亚)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。