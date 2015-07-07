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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 14:44 BJT

德国数据：5月工业生产持平前月，消费及资本财增加抵消建筑业不振

今年第一季德国经济成长放缓至0.3%，但许多分析师预期4-6月的第二季增长将提速。

尽管5月工业订单下滑，德国经济部周一表示，德国制造业经济活动正在略微加速。

经济学家将建筑业的暂时性疲软，归因于第二季工业表现缺乏动能，但对于制造业小幅增长感到鼓舞。

“工业订单上扬，也让我们看到这个行业6月增长将提速的希望。整体来说，经济复苏正在持续。”Sal Oppenheim分析师Ulrike Kastens表示。

上月德国央行上调该国今明两年经济增长预估，称就业市场强劲和薪资大幅上调让劳动者受益。 (完)

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