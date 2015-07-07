德国数据：5月工业生产持平前月，消费及资本财增加抵消建筑业不振

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
今年第一季德国经济成长放缓至0.3%，但许多分析师预期4-6月的第二季增长将提速。
尽管5月工业订单下滑，德国经济部周一表示，德国制造业经济活动正在略微加速。
经济学家将建筑业的暂时性疲软，归因于第二季工业表现缺乏动能，但对于制造业小幅增长感到鼓舞。
“工业订单上扬，也让我们看到这个行业6月增长将提速的希望。整体来说，经济复苏正在持续。”Sal Oppenheim分析师Ulrike Kastens表示。
上月德国央行上调该国今明两年经济增长预估，称就业市场强劲和薪资大幅上调让劳动者受益。 (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。