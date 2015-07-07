国际油市：油价继上日骤跌后企稳，但前景依然疲软

尽管油价小升，但多数分析师仍看空后市。

“宏观经济的不利因素增加，如中国股市急跌、希腊可能退出欧元区以及美元升值。因此布兰特油价的下行风险犹存，”Energy Aspects周二表示。

“短线(布兰特)油价实际上受限于每桶70美元下方。结构上来看，至2016年底，市场每日供给过剩约100万桶，”顾问公司FGE energy表示。

原油过剩的问题可能加深，因全球主要大国与伊朗正在就核协议进行磋商，可能结束对伊制裁，重新开启伊朗石油出口。不过外交消息人士周一对路透表示，诸多重要问题仍未解决。

交易商表示，伊朗在2016年前更大规模恢复出口的预期，对远期油价的推低作用要大过较近期合约。

石油需求前景看起来也十分黯淡，尤其是主要消费国中国。

并非所有分析师都看空油价前景。

美国PIRA Energy Group在周二公布的一份报告中表示，“随着库存居高不下的情况已较一般预期大为缓和，油市失衡最糟糕的时候已经过去，”而且“长期供需基本面利多。”(完)

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