国际油市：油价继上日骤跌后企稳，但前景依然疲软

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
尽管油价小升，但多数分析师仍看空后市。
“宏观经济的不利因素增加，如中国股市急跌、希腊可能退出欧元区以及美元升值。因此布兰特油价的下行风险犹存，”Energy Aspects周二表示。
“短线(布兰特)油价实际上受限于每桶70美元下方。结构上来看，至2016年底，市场每日供给过剩约100万桶，”顾问公司FGE energy表示。
原油过剩的问题可能加深，因全球主要大国与伊朗正在就核协议进行磋商，可能结束对伊制裁，重新开启伊朗石油出口。不过外交消息人士周一对路透表示，诸多重要问题仍未解决。
交易商表示，伊朗在2016年前更大规模恢复出口的预期，对远期油价的推低作用要大过较近期合约。
石油需求前景看起来也十分黯淡，尤其是主要消费国中国。
并非所有分析师都看空油价前景。
美国PIRA Energy Group在周二公布的一份报告中表示，“随着库存居高不下的情况已较一般预期大为缓和，油市失衡最糟糕的时候已经过去，”而且“长期供需基本面利多。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/戴素萍 审校 王颖)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。