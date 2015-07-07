全球金市：金价跌破1,170美元，希腊债务危机未能带来避险买盘

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0630GMT，现货金 跌0.1%至每盎司1,168美元。希腊公投结果公布后，金价周一盘初最高上涨0.6%，但之后回吐多数涨幅，终场收高0.2%。
美国黄金期货 周二跌0.5%。
辉立期货的分析师Howie Lee表示，金价走势越来越清楚地表明，即便是在市场震荡之际，金价也难有表现。
“这表明金价已失去了一些避险魅力，更重要的是这表明黄金丧失作为投资工具的吸引力，”Lee说。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周一公布的投资者持仓数据也反映了上述情况。
CFTC数据显示，6月30日止当周，对冲基金以及资产管理公司将黄金空仓 增至纪录高点。非商业交易商将空仓 增至两年高点。
尽管投资者仍持有黄金净多仓，但仓位较一周前大幅下降。
驻悉尼的一位黄金交易员说，目前市场聚焦周二稍晚将举行的欧元区峰会。若能达成希腊债务协议，则金价可能跌破每盎司1,150美元。
希腊政府料将在峰会上拿出一项提议，德法两国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1168 -1.65 -0.14
现货银 15.66 -0.07 -0.45
现货铂金 1057 -4.5 -0.42
现货钯金 679.47 1.97 0.29
COMEX期金 1167.3 -5.9 -0.5
COMEX期银 15.65 -0.103 -0.65
汇率
欧元/美元 1.102
美元指数 96.49
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英；审校 高琦/蔡美珍)
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