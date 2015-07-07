全球金市：金价跌破1,170美元，希腊债务危机未能带来避险买盘

0630GMT，现货金 跌0.1%至每盎司1,168美元。希腊公投结果公布后，金价周一盘初最高上涨0.6%，但之后回吐多数涨幅，终场收高0.2%。

美国黄金期货 周二跌0.5%。

辉立期货的分析师Howie Lee表示，金价走势越来越清楚地表明，即便是在市场震荡之际，金价也难有表现。

“这表明金价已失去了一些避险魅力，更重要的是这表明黄金丧失作为投资工具的吸引力，”Lee说。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周一公布的投资者持仓数据也反映了上述情况。

CFTC数据显示，6月30日止当周，对冲基金以及资产管理公司将黄金空仓 增至纪录高点。非商业交易商将空仓 增至两年高点。

尽管投资者仍持有黄金净多仓，但仓位较一周前大幅下降。

驻悉尼的一位黄金交易员说，目前市场聚焦周二稍晚将举行的欧元区峰会。若能达成希腊债务协议，则金价可能跌破每盎司1,150美元。

希腊政府料将在峰会上拿出一项提议，德法两国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1168 -1.65 -0.14

现货银 15.66 -0.07 -0.45

现货铂金 1057 -4.5 -0.42

现货钯金 679.47 1.97 0.29

COMEX期金 1167.3 -5.9 -0.5

COMEX期银 15.65 -0.103 -0.65

汇率

欧元/美元 1.102

美元指数 96.49

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金